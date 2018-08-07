Врачи оценивают состояние голодающего осужденного Сенцова как удовлетворительное

7 августа, 19:47
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Медицинское обследование не выявило ухудшения состояния здоровья у режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм. Ранее он объявил голодовку.
"Осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов ГБУЗ "Лабытнангская городская больница", – цитирует пресс-службу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу ТАСС.
Представители службы добавили, что Сенцову назначили и начали проводить лечение, которое поддержит основные функции органов и систем организма.
Прошел консилиум врачей Лабытнангской больницы, последнее обследование осужденного прошло 6 августа. Во время проверки не зафиксировано ухудшения здоровья, в целом состояние голодающего – удовлетворительное, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медицинской помощи.
Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима 25 августа 2015 года. Причиной стало создание в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. Голодовку Сенцов начал 14 мая.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: