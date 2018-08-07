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Происшествия

7 августа, 19:47

Врачи оценивают состояние голодающего осужденного Сенцова как удовлетворительное

происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Медицинское обследование не выявило ухудшения состояния здоровья у режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм. Ранее он объявил голодовку.

"Осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов ГБУЗ "Лабытнангская городская больница", – цитирует пресс-службу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу ТАСС.

Представители службы добавили, что Сенцову назначили и начали проводить лечение, которое поддержит основные функции органов и систем организма.

Прошел консилиум врачей Лабытнангской больницы, последнее обследование осужденного прошло 6 августа. Во время проверки не зафиксировано ухудшения здоровья, в целом состояние голодающего – удовлетворительное, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медицинской помощи.

Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима 25 августа 2015 года. Причиной стало создание в Крыму террористической группы, участники которой весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта. Голодовку Сенцов начал 14 мая.

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