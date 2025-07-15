Песков заявил, что Путин может сам прокомментировать слова Трампа о РФ

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Владимир Путин прокомментирует слова американского лидера Дональда Трампа о поставках вооружений на Украину, если посчитает это необходимым, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает "Газета.ру".

"Похоже, что подобные решения, которые принимаются и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимаются не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", – указал Песков.

Он отметил, что заявления Трампа весьма серьезные, а Москве нужно время для их анализа.

В это же время представитель Кремля напомнил, что РФ неоднократно заявляла о своей готовности принять участие в третьем раунде прямых переговоров между Москвой и Киевом. Однако Украина до сих пор не прислала свои предложения о сроках встречи.

Ранее американский лидер объявил, что введет пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки в рамках украинского конфликта. Кроме того, Трамп анонсировал передачу Украине 17 комплексов Patriot.

