Путин наградил орденом Пирогова глав Центра имени Чумакова и центра "Вектор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин наградил орденом Пирогова гендиректора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова и руководителя научного центра "Вектор" Рината Максютова. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции наградить орденом Пирогова Ишмухаметова Айдара Айратовича, Максютова Рината Амировича", – говорится в документе.

В январе Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Таким образом, орденом Пирогова были награждены 18 медиков, 17 из которых работают в подмосковных больницах.

Кроме того, девять сотрудников Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве удостоились медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Еще 36 сотрудников медучреждений столичного региона были награждены медалью Луки Крымского.

