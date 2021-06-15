Глава Коми объяснил свои слова "У вас я – Путин"

Фото: vk.com/vladimiruiba
Глава Коми Владимир Уйба, чья фраза в адрес местных жителей "У вас я – Путин" вызвала общественный резонанс, пояснил свое высказывание. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы Коми, он приехал в село Мутный Материк после жалоб местных жителей на нефть в окрестностях. Уйба пояснил, что с вертолета ничего не просматривалось, поэтому пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов.
"Потом меня завезли в какой-то затон, где около моторок были разводы от бензина – очевидно, капнули, когда заливали в двигатель. В общем никаких следов нефти не обнаружилось", – рассказал Уйба.
После этого, по его словам, местные жители заявили, что они отправятся к Владимиру Путину.
"Я спросил: "А меня тогда для чего избрали?" И действительно сказал: "Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо", – пояснил он.
Уйба добавил, что именно он несет ответственность за проблемы жителей Коми.
Пресс-секретарь Уйбы Евгений Ракин объяснил реакцию главы региона. По его словам, фраза была неправильно воспринята. Он отметил, что Уйба хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть.
Также ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что у Уйбы есть недоброжелатели, которые распространяют в Сети фразы, вырванные из контекста.
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