Глава Коми объяснил свои слова "У вас я – Путин"

Фото: vk.com/vladimiruiba

Глава Коми Владимир Уйба, чья фраза в адрес местных жителей "У вас я – Путин" вызвала общественный резонанс, пояснил свое высказывание. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Коми, он приехал в село Мутный Материк после жалоб местных жителей на нефть в окрестностях. Уйба пояснил, что с вертолета ничего не просматривалось, поэтому пришлось попросить лодку, чтобы посмотреть вдоль берегов.

"Потом меня завезли в какой-то затон, где около моторок были разводы от бензина – очевидно, капнули, когда заливали в двигатель. В общем никаких следов нефти не обнаружилось", – рассказал Уйба.

После этого, по его словам, местные жители заявили, что они отправятся к Владимиру Путину.

"Я спросил: "А меня тогда для чего избрали?" И действительно сказал: "Для вас я – Путин, потому что вы меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо", – пояснил он.

Уйба добавил, что именно он несет ответственность за проблемы жителей Коми.

Пресс-секретарь Уйбы Евгений Ракин объяснил реакцию главы региона. По его словам, фраза была неправильно воспринята. Он отметил, что Уйба хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть.

Также ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что у Уйбы есть недоброжелатели, которые распространяют в Сети фразы, вырванные из контекста.