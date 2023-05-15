Кабмин расширит возможности для IT-компаний из РФ получить льготные кредиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах правительства расширить возможности для отечественных IT-компаний получить кредиты по льготной ставке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным", – заявил он.

По словам главы правительства, льготные кредитные средства можно направить на выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов. Благодаря изменениям, еще больше российских компаний смогут воспользоваться поддержкой властей, резюмировал Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ объявил о расширении льготной ипотеки для IT-специалистов. Так, под новые условия подпадают сотрудники всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Власти также снизили уровень зарплаты, с которой можно претендовать на льготные кредиты. Так, желающие получить льготную ипотеку в городах-миллионниках должны зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц, а в остальных населенных пунктах – 70 тысяч. При этом в Москве претендентам нужно получать не менее 150 тысяч рублей.



Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам