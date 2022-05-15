Путин поздравил Российский Красный Крест со 155-летием

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Владимир Путин поздравил сотрудников и волонтеров Российского Красного Креста (РКК) со 155-й годовщиной основания организации. Соответствующая телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
"Российский Красный Крест по праву считается старейшей благотворительной организацией нашей страны, которая всегда объединяла честных, неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твердо следовала принципам гуманизма, милосердия и сострадания", – отметил глава государства.
Он обратил внимание на важность благотворительных и медико-социальных проектов организации, особо отметив ее деятельность по оказанию помощи беженцам из Украины и Донбасса. По его словам, РКК вносит большой вклад в обеспечение этих людей товарами первой необходимости, предоставление им психологической помощи, восстановление семейных уз.
"Благодарю вас за честный, добросовестный труд, желаю здоровья и плодотворной работы на ниве самоотверженного служения людям", – заключил президент.
В начале марта москвичи собрали более 500 тысяч предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. Собранная гуманитарная помощь была отправлена в пункты размещения беженцев в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях через региональные отделения Российского Красного Креста.
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