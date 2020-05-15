Роспотребнадзор призвал свердловского губернатора сохранить режим самоизоляции

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Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к главе региона Евгению Куйвашеву с предложением отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что этого требует сложившаяся в регионе эпидемиологическая ситуация.

В обращении говорится, что рекомендации Роспотребнадзора имеют отношение к предприятиям, чья деятельность не ограничена, в том числе для химчисток, прачечных, ателье, для общественного транспорта и магазинов непродовольственных товаров. Глава управления Роспотребнадзора также заявил, что тех, у кого подтвержден COVID-19, нельзя лечить на дому, а стоит отправлять под наблюдение специалистов.

В Свердловской области режим послабления ограничительных мер должен начаться с 19 мая. Планируется открыть магазины, торговые центры и уличные кафе, а жителям региона будет можно гулять и заниматься спортом на улице. Соответствующий указ ранее подписал Куйвашев.

Ранее Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты за работу по борьбе с COVID-19.

Глава региона опубликовал в Instagram вопрос врача-рентгенолога больницы в городе Артемовске, который спросил, почему врачи получили по 25 тысяч рублей. При этом он напомнил, что ранее медикам, работающим с коронавирусными пациентами, власти пообещали выплаты в размере 80 тысяч рублей. Куйвашев пояснил, что врачи в больницах имеют разную нагрузку. По его словам, "при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время".

