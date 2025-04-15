Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

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Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета сообщил об активной работе по формированию комфортной среды для жизни граждан в российских регионах.

В прошлом году президент РФ во время оглашения послания Федеральному собранию поручил продлить программы поддержки 10 "отстающих" регионов на шесть лет. В список субъектов вошли Алтай, Карелия, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области.

Путин пояснил, что программы социально-экономического развития там реализуются в связи с низкой бюджетной обеспеченностью. Президент обратил внимание, что к 2030 году все регионы РФ должны стать более экономически самостоятельными. Он подчеркнул, что создание таких условий является вопросом справедливости и равных возможностей для самореализации граждан.

