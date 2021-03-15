Путин утвердил состав Совета по науке и образованию

20:41
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, орган возглавил сам российский лидер, а его заместителем стал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"B целях совершенствования деятельности Совета при президенте РФ по науке и образованию и повышения эффективности государственной научно-технической политики постановляю утвердить прилагаемые <...> положение о Совете при президенте РФ по науке и образованию, <...> состав Совета при президенте РФ по науке и образованию, <...> состав президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию", – говорится в тексте.
Согласно указу, в состав Совета также вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый замсекретаря Совбеза Юрий Аверьянов.
Ранее Госдума утвердила кандидатуры пятерых членов нового состава Центральной избирательной комиссии. Фракция ЛДПР выдвинула депутата Александра Курдюмова. От единороссов в новый состав ЦИК вошел Константин Мазуревский. Кандидатом от КПРФ стал действующий член ЦИК Евгений Колюшин. Николай Левичев, который является членом ЦИК с 2016 года, был выдвинут фракцией "Справедливая Россия".
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