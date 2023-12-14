Путин пошутил, что у Минфина никогда нет денег

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Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции, говоря о бюджете страны, заявил, что у министерства финансов России никогда нет денег.

"Бюджет на 2024 год сверстан, но возможны дополнительные доходы", – сказал президент.

Во время "Итогов года" российский лидер получил вопрос от журналиста из Республики Коми. Он был направлен от жителей северных территорий РФ, в том числе Воркуты.

Суть вопроса заключалась в наличии возможности переселить жителей этих регионов в более теплые места, например в Сыктывкар. Прежде всего журналист предложила обратить внимание на граждан с инвалидностью и пенсионеров.

В ответ на это Путин заявил, что рассмотреть расширение программы стоит и она будет продолжаться. Вопрос льготных категорий граждан и увеличения расходов на реализацию программы он пообещал обсудить с правительством РФ.

Говоря о возможности предоставления кредитов, глава государства заявил, что это мягкая форма содействия и не обременительная для Минфина.

Ранее МВД РФ предложило дополнить программу переселения институтом репатриации. Речь идет о процессе, благодаря которому соотечественники, проживающие за рубежом, могут вернуться за границу. К репатриантам предложили отнести лиц, родственники которых проживали или родились на территории бывшего СССР и имели гражданство.

