В Кремле назвали неприемлемым проект резолюции по климату, заблокированный РФ в СБ ООН

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В Кремле назвали абсолютно неприемлемым проект резолюции ООН по климату и безопасности, заблокированный Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не только Россия, но, вы знаете, что еще ряд стран нас поддержали. Климатическая повестка не может быть фактором, который сдерживает или ограничивает страны в праве на развитие", – цитирует его РИА Новости.
По мнению Пескова, особенно несправедливым в данном проекте представляется то, что соответствующие ограничения поступают от стран, которые ранее нанесли значительный ущерб окружающей среде, обеспечив себе высокие темпы роста и построив таким образом развитую и высокотехнологичную экономику.
Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Нигера и Ирландии по климату и безопасности. Против также высказалась Индия. При этом Китай воздержался от голосования, а остальные члены Совбеза ООН выступили за резолюцию.
Инициаторами резолюции стали 113 стран. Авторы проекта призвали ООН, региональные организации и государства-члены отмечать воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии в отдельных странах.
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