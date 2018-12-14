Недобросовестных Дедов Морозов хотят занести в реестр

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Депутаты Мосгордумы предложили создать реестр недобросовестных исполнителей роли Деда Мороза. С такой инициативой выступил глава комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.
По его словам, многие Деды Морозы работают в Москве в новогодние праздники уже не один год и хорошо известны. "А есть совершенно новые люди, и вот в отношении них я бы был крайне осторожен", – цитирует депутата столичного парламента Агентство "Москва". Парламентарий предложил создать специальный реестр или информационный сайт, где "были бы опубликованы все представители этих услуг".
Как отметил Палеев, роль Деда Мороза зачастую исполняют люди, которые приезжают в столицу именно для сезонной работы в период зимних праздников, что вызывает ряд сложностей. По мнению депутата, "вот этот сезонный приезд в Москву влечет за собой людей, которые не очень честно работают". Он напомнил, что многие такие Деды Морозы не являются профессиональными артистами, а некоторые даже могут быть психологически неустойчивыми. "Поэтому я и предложил рассмотреть вопрос, чтобы внимательно смотреть, кого приглашаешь", – пояснил Палеев.
Ранее главный Дед Мороз страны рассказал, какие желания стоит загадывать в новогоднюю ночь. Он посоветовал просить не машину или квартиру, а счастья, здоровья и удачи для себя, близких и друзей. Волшебник также предложил организовать зимний бизнес: продавать в Европу снег под брендом "Снег из Кремля". Он пообещал, что в праздничную ночь во всех городах России выпадет снег.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: