Недобросовестных Дедов Морозов хотят занести в реестр

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Мосгордумы предложили создать реестр недобросовестных исполнителей роли Деда Мороза. С такой инициативой выступил глава комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

По его словам, многие Деды Морозы работают в Москве в новогодние праздники уже не один год и хорошо известны. "А есть совершенно новые люди, и вот в отношении них я бы был крайне осторожен", – цитирует депутата столичного парламента Агентство "Москва". Парламентарий предложил создать специальный реестр или информационный сайт, где "были бы опубликованы все представители этих услуг".

Как отметил Палеев, роль Деда Мороза зачастую исполняют люди, которые приезжают в столицу именно для сезонной работы в период зимних праздников, что вызывает ряд сложностей. По мнению депутата, "вот этот сезонный приезд в Москву влечет за собой людей, которые не очень честно работают". Он напомнил, что многие такие Деды Морозы не являются профессиональными артистами, а некоторые даже могут быть психологически неустойчивыми. "Поэтому я и предложил рассмотреть вопрос, чтобы внимательно смотреть, кого приглашаешь", – пояснил Палеев.

Ранее главный Дед Мороз страны рассказал, какие желания стоит загадывать в новогоднюю ночь. Он посоветовал просить не машину или квартиру, а счастья, здоровья и удачи для себя, близких и друзей. Волшебник также предложил организовать зимний бизнес: продавать в Европу снег под брендом "Снег из Кремля". Он пообещал, что в праздничную ночь во всех городах России выпадет снег.