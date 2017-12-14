Около 15 человек изъявили желание баллотироваться в президенты РФ

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Принять участие в выборах президента РФ в 2018 году изъявили желание 13-15 кандидатов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦИК РФ Майю Гришину.

Она отметила, что в дальнейшем, когда начнется избирательная кампания, этот список может пополниться. "Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата", – уточнила Гришина.

Секретарь ЦИК подчеркнула, что выборное законодательство РФ гарантирует равенство на выборах всех кандидатов. В том случае, если кандидат прошел определенные требования и получил определенную поддержку со стороны избирателей, ему предоставят бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади и равный доступ к проведению наружной рекламы.

Гришина отметила, что сейчас гораздо проще стать кандидатом за счет сокращения количества подписей, которые нужно собрать в свою поддержку. Самовыдвиженец должен собрать 300 тысяч подписей, а партийный кандидат – 100 тысяч.

Ранее о своем решении баллотироваться сообщили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

Выборы президента РФ предварительно намечены на 18 марта 2018 года.