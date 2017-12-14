В Госдуме прокомментировали слова посла США о Крыме

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Крым принадлежит России и это не нуждается в обсуждениях.

"Думаю, что в условиях непростой ситуации в наших отношениях такие заявления делаются не от большого ума. К сожалению, следует отметить, что сегодняшняя школа дипломатии в США очень слаба. Многие высказывания высокопоставленных чиновников просто не соотносятся с дипломатическим тактом. Считаю, что это заявление соответствует уровню компетентности сегодняшнего посла", – цитирует его RT.

Американский посол в России Джон Хантсман ранее назвал Крым частью Украины. По его словам, восстановление ее территориальной целостности – критический момент в отношениях между РФ и США. Решение этой проблемы может стать шагом к их улучшению, полагает Хантсман.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в связи с таким заявлением сказал, что американскому послу следует лучше изучить историю и географию. Он считает, что Хантсман показывает незнание и непонимание ситуации, связанной с полуостровом.

Сенатор Алексей Пушков написал, что не послу США определять статус Крыма. По его мнению, Штаты не имеют отношения ни к полуострову, ни к его жителям. "Они о Иерусалиме уже сказали – лучше бы промолчали", – заявил Пушков.