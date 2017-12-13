Власти Крыма посоветовали Хантсману учить историю и географию

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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский считает, что американскому послу в РФ Джону Хантсману следует лучше изучить историю и географию. Слова Полонского связаны с заявлением Хантсмана о статусе Крыма.

"Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал", – цитирует РИА Новости вице-премьера. Он полагает, что посол показывает незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.

Ранее Хантсман назвал Крым частью Украины. Он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины – критический момент в отношениях между РФ и США. По мнению посла, это может стать шагом к их улучшению.