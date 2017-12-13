Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что вопрос о принадлежности Крыма вновь станет предметом обсуждения.

"Что касается Крыма, здесь добавить нечего, эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению", – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее глава американской дипломатии заявил, что США в будущем планируют вернуться к вопросу о полуострове. Однако в настоящий момент в приоритете у Вашингтона находится урегулирование ситуации на Донбассе, добавил он.