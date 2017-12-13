Посол США ответил на вопрос о принадлежности Крыма

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Американский посол в России Джон Хантсман назвал Крым частью Украины. Видеозапись с его заявлением появилась в микроблоге дипломатического представительства США в Twitter.

Кроме того, посол добавил, что восстановление территориальной целостности Украины – критический момент в отношениях между РФ и США, который может повлиять на их улучшения, сообщают "Аргументы недели".

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что принадлежность Крыма вновь станет предметом обсуждения, заявил, что вопрос о полуострове больше не подлежит обсуждению.