Пушков прокомментировал слова посла США о Крыме

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в России Джона Хантсмана о принадлежности Крыма. Пост об этом он разместил на своей странице в Twitter.

"Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали – лучше бы промолчали", – написал сенатор в социальной сети.

Он также припомнил, что по словам бывших коллег Джона Хантсмана по Атлантическому совету, дипломат был настроен на улучшение отношения с Россией. Однако, по мнению Алексея Пушкова, посол США в России избрал не совсем верный путь.

Ранее сообщалось, что Джон Хантсман назвал Крым частью Украины. Он также добавил, что восстановление территориальной целостности Украины – критический момент в отношениях между РФ и США, который может повлиять на их улучшение.