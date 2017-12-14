Реальная зарплата в РФ выросла в 3,5 раза с начала 2000-х годов – Путин

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Реальная заработная плата россиян с 2000-х годов увеличилась в 3,5 раза, а реальная пенсия – в 3,6 раза, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"У нас реальная заработная плата припала в результате кризисных явлений последних лет. Но с начала 2000-х годов реальная заработная палата выросла в 3,5 раза, пенсия реальная – в 3,6 раза", – цитирует ТАСС главу государства.

А ВВП в стране стал больше на 75 процентов с 2000 года, добавил президент. Промышленное производство показало рост на 70 процентов, ускоренно росла и перерабатывающая промышленность.

Ранее сообщалось, что рост ВВП в октябре 2017 года замедлился до одного процента в годовом сравнении. В сентябре он составлял 2,4 процента, в августе – 2,7 процента.

Также Путин отметил, что его предвыборная программа уже практически сформирована, но пресс-конференция – мероприятие неподходящего формата, чтобы ее презентовать. Однако можно обозначить ее ключевые моменты – "это такие вопросы, если говорить конкретно, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования".

"Это, как я уже сказал, высокие технологии, повышение производительности труда, и это, без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей", – пояснил российский лидер.