Планов по укрупнению регионов нет – Путин

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У государства нет планов по укрупнению регионов, сообщил Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

"Никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент этого не будет", – сказал президент.

По его словам, государство не станет навязывать регионам что-либо в этой сфере, так как это "очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации".

"Любой народ – маленький, большой – должен выбрать сам такую форму его сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой и оптимальной", – заключил российский лидер.