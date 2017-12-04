Рост ВВП России замедлился до 1% в октябре

Фото: depositphotos/blinow61
Рост ВВП РФ в октябре 2017 года замедлился до 1 процента в годовом сравнении.
Минэкономразвития РФ опубликовало мониторинг "Картина экономики". В сентябре рост годового ВВП составлял 2,4 процента, в августе – 2,7 процента. Возможно, министерство понизит их, поскольку сведения Росстата по росту ВВП в III квартале (рост на 1,8 процента) вышли ниже показателей министерства (2,2 процента).
На 2017 год прогнозируется "около двух процентов" роста, заявляет министерство. Согласно официальному прогнозу, он должен составить 2,1 процента.
В октябре динамика выпуска в добывающем и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста. Дополнительные факторы замедления роста – негативная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности и замедление темпов восстановления кредитной активности в банковской сфере. Но это временные факторы, которые не говорят об ухудшении качества экономического роста. Кроме того, они не создают рисков для устойчивости роста в дальнейшем, пояснили в министерстве.
В третьем квартале произошла ребалансировка внутреннего спроса. Во втором квартале 2017 года основной вклад в экономический рост внес инвестиционный спрос, а в третьем значительнее оказался рост потребительского спроса.
Устойчивость роста подтверждается состоянием рынка труда, полагают в Минэкономразвития. Безработица находится на минимуме, а рост зарплат – на многолетнем максимуме.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: