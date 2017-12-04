Рост ВВП России замедлился до 1% в октябре

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Рост ВВП РФ в октябре 2017 года замедлился до 1 процента в годовом сравнении.

Минэкономразвития РФ опубликовало мониторинг "Картина экономики". В сентябре рост годового ВВП составлял 2,4 процента, в августе – 2,7 процента. Возможно, министерство понизит их, поскольку сведения Росстата по росту ВВП в III квартале (рост на 1,8 процента) вышли ниже показателей министерства (2,2 процента).

На 2017 год прогнозируется "около двух процентов" роста, заявляет министерство. Согласно официальному прогнозу, он должен составить 2,1 процента.

В октябре динамика выпуска в добывающем и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического роста. Дополнительные факторы замедления роста – негативная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности и замедление темпов восстановления кредитной активности в банковской сфере. Но это временные факторы, которые не говорят об ухудшении качества экономического роста. Кроме того, они не создают рисков для устойчивости роста в дальнейшем, пояснили в министерстве.

В третьем квартале произошла ребалансировка внутреннего спроса. Во втором квартале 2017 года основной вклад в экономический рост внес инвестиционный спрос, а в третьем значительнее оказался рост потребительского спроса.

Устойчивость роста подтверждается состоянием рынка труда, полагают в Минэкономразвития. Безработица находится на минимуме, а рост зарплат – на многолетнем максимуме.