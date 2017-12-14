Путин еще не определился с главой избирательного штаба

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин пока не решил, кто будет главой его избирательного штаба на грядущих президентских выборах. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.

"Что касается штаба, то не скрою, мы вчера только об этом говорили: пока окончательного решения нет", – сказал он.

Текстовую трансляцию пресс-конференции Путина смотрите здесь.

Президент также сообщил, что будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец. Он также заявил, что сейчас конкурентов для действующей власти в России нет.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Прямую трансляцию с мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".