Путин приветствовал участников мероприятия "100 дней до Игр будущего"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поприветствовал участников мероприятия "100 дней до Игр будущего". Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

По его мнению, спорт – это символ справедливости, гуманизма и равноправия, путь к укреплению взаимопонимания народов и стран. В России же ценность многообразия, в том числе и в спорте, понимается хорошо. Спорт для россиян больше чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни, отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что философию "Игр будущего" формируют принципы олимпизма и фундаментальная значимость спорта. По его данным, состязания уже объединили представителей 50 государств.

Глава РФ назвал "Игры будущего" уникальным, большим, насыщенным событиями спортивным праздником. Идея объединить киберспорт и классические виды спорта отражает образ открытой всему новому страны, которая нацелена идти вперед, но при этом способна гармонично соединять современность и самобытное наследие, считает Путин.

Он добавил, что гости и участники состязаний смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань.

"Нет сомнений, что предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что один из безусловных приоритетов формирующегося многополярного мира – это гармония интеллекта и физического совершенства", – подвел итог российский лидер.

Ранее стало известно, что талисманом первых "Игр будущего" будет жар-птица Мира. Ее представили на выставке-форуме "Россия" в столице на церемонии празднования 100 дней до начала соревнований.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" могут выплатить в криптовалюте. Новшество необходимо, чтобы избежать возможных санкций для участников соревнований.

Церемонию "100 дней до Игр будущего" организовали на выставке "Россия"