Путин сменил посла РФ в Камеруне

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Владимир Путин освободил Анатолия Башкина от должности посла РФ в Камеруне, теперь этот пост будет занимать Георгий Тодуа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Камерун", – сказано в тексте.

Башкин был российским послом в Камеруне с 2017 года. Его также освободили от должности главы дипмиссии РФ в Экваториальной Гвинее, ее он занимал с 2018 года.

Ранее Путин освободил от должности посла России в Пакистане Данилу Ганича. На данный пост он назначил Альберта Хорева.

До этого глава государства подписал указ о назначении Алексея Дедова послом России в Иране. Другим документом президент освободил от данной должности Левана Джагаряна, назначив его послом на Шри-Ланке и на Мальдивах.