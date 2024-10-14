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14 октября, 16:58

Технологии

Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию цифровых экосистем

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ, говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Новую структуру возглавит замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Рабочая группа будет координационным органом при реализации госполитики в этой сфере, в том числе при выработке механизмов регулирования цифровых платформ и экосистем "как новых форм организации экономических отношений".

При этом цифровизация экономики не должна приводить к манипулированию человеком, заявляла ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она привела в пример финансовые организации.

Так, механизм должен работать, когда банк что-то продает клиенту, но не тогда, когда человек защищает свои права. В этом случае цифровизация пропадает, именно поэтому регулятор продолжит выпускать рэнкинг кредитных организаций по полученным на них жалобам клиентов.

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