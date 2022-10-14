Путин заявил, что страна возмущена попытками отменить русскую культуру

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин, комментируя инцидент с задержанием мужчины, слушавшим украинскую музыку в автомобиле, заявил, что страна возмущена попытками отменить русскую культуру.

"Мы все время возмущаемся попытками закрыть русскую культуру, отменить ее. Это полный бред, чушь. Как один из наших музыкантов сказал: дураки какие-то просто", – цитирует российского лидера ТАСС.

Глава государства заявил, что Россия не намерена вести себя подобным образом.

По его словам, факт оказания помощи украинской стороной нацистам не говорит о том, что это есть поддержка культуры.

"Если сегодняшнее руководство в Киеве считает возможным поддерживать неонацистов, возможным поддерживать факельные шествия в центре своих крупных городов и людей, которые разгуливают с нацистской символикой, то это никакого прямого отношения к украинской культуре не имеет", – сказал Путин.

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан президент России также сообщил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было правильным. Он подчеркнул, что не жалеет о начале СВО.

Вместе с этим Путин заявил, что в России нет цели уничтожить Украину. Глава государства добавил, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.



Путин заявил, что поддержка Киевом нацистов не имеет отношения к украинской культуре

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