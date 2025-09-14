Путин выйдет на видеосвязь с регионами в День работников санэпидслужбы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет видеоконференцию с регионами в День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Речь идет о субъектах, где начнут функционировать новые лабораторные центры Роспотребнадзора.

На следующей неделе российский лидер также посетит несколько регионов страны, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля охарактеризовал предстоящий график интересным, содержательным и полезным. Также он объяснил насыщенное расписание Путина его занятостью конкретными делами, связанными с повседневной жизнью людей и их будущим.