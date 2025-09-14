14 сентября, 15:31Политика
Путин выйдет на видеосвязь с регионами в День работников санэпидслужбы
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проведет видеоконференцию с регионами в День работников санитарно-эпидемиологической службы, 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Речь идет о субъектах, где начнут функционировать новые лабораторные центры Роспотребнадзора.
На следующей неделе российский лидер также посетит несколько регионов страны, рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля охарактеризовал предстоящий график интересным, содержательным и полезным. Также он объяснил насыщенное расписание Путина его занятостью конкретными делами, связанными с повседневной жизнью людей и их будущим.