Президент РФ за 2019 год заработал более 9 миллионов рублей

Фото: kremlin.ru
Доход президента РФ Владимира Путина за 2019 год составил 9 миллионов 726 тысяч 595 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию главы государства.
Документ был опубликован на официальном сайте Кремля. Согласно декларации, в среднем за месяц президент зарабатывает около 810 тысяч рублей.
По сравнению с 2018 годом заработок Путина вырос более чем на миллион. Тогда президент задекларировал почти 8,65 миллиона рублей.
Рекордным считается показатель 2017 года, когда глава государства указал в декларации доход в размере, превышающем 18 миллионов рублей. В состав этой суммы вошли средства от продажи участка в 15 соток.
На данный момент в собственности президента остаются квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". Кроме того, Путин пользуется квартирой в 153,7 квадратного метра и гаражным местом на 18 квадратных метров.
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