Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ на 11%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил, что темпы ввода жилья в России в связи с коронавирусом снизились на 11%. Об сообщает РИА Новости.

"У нас в связи с коронавирусом произошло определенное снижение, на 11 с лишним процентов, ввода жилья по стране", – сказал глава государства.

При этом президент обратил внимание, что в Архангельской области этот показатель снизился более чем на 23%. По словам Путина, в регионе вопрос строительства жилья является одним из наиболее острых и обсуждаемых.

Ранее в Управлении Росреестра по Москве привели данные сделок с жилой недвижимостью за июнь. Их общее число увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, количество зарегистрированных договоров долевого участия при покупке новостроек возросло на 57% по сравнению с маем, а число сделок со вторичной жилой недвижимостью увеличилось на 122%.

Число сделок с ипотекой на первичном и вторичном рынках Москвы увеличилось на 255% по сравнению с маем. Специалисты подчеркнули, что этому поспособствовала государственная программа льготного кредитования жилья.

