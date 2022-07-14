Переговоры по зерновому вопросу продолжаются – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры по зерновому вопросу продолжаются.

"Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают", – передает РИА Новости его слова.

Ранее российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

В свою очередь, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что подписание документа по зерновому экспорту ожидается на будущей неделе. Акар также отметил, что в ходе встречи делегаций были определены ключевые технические моменты, среди которых – создание координационного центра в турецкой столице, куда прибудут представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, а также обеспечение безопасности.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, Украина сама заминировала собственные порты и теперь сама же должна их разминировать. Кроме того, российский лидер обратил внимание на альтернативные маршруты вывоза зерна, в том числе через соседние страны.