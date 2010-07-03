Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Турцию и Таиланд включили в перечень зарубежных стран, где могут отдыхать сотрудники МВД, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Выезжать за границу полицейским и сотрудникам других силовых ведомств запретили в 2014 году. Список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, обнародовал российский МИД.

В дальнейшем в него вносились изменения. В частности, силовикам разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.

Ранее сообщалось, что россияне смогут посещать Черногорию без визы на срок до 90 дней с 15 апреля по 31 октября. Ранее гражданам России разрешалось въезжать в страну без виз не более чем на 30 дней.