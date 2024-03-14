Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Наталии Касаткиной в связи с ее смертью. Она опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем", – говорится в ней.

Президент назвал Касаткину выдающимся хореографом, наставником и педагогом, настоящей звездой. По его мнению, она была ярким и увлеченным любимым делом человеком.

Глава РФ подчеркнул, что насыщенный профессиональный путь и вся жизнь артистки были "крепкими, нерушимыми узами" связаны с творчеством, сбережением и развитием традиций русского балета.

Утром 14 марта стало известно о смерти Касаткиной. Ей было 89 лет. По словам ее сына, женщина умерла из-за оторвавшегося тромба.

Прощание с артисткой назначено на 18 марта. Его проведут в атриуме Большого театра с 10:00 до 12:00.