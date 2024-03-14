14 марта, 11:32Культура
Прощание с Касаткиной планируют провести в атриуме Большого театра
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Прощание с народной артисткой РСФСР Наталией Касаткиной намерены провести в атриуме Большого театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, директора Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Ивана Василева.
"А потом мы ее похороним, у нас семейное кладбище на даче в Снегирях. Видимо, через 3 дня, как это обычно делается", – поделился он.
О смерти Касаткиной стало известно утром 14 марта. Со слов ее помощницы Валентины Бурьяновой, деятель культуры ушла из жизни ночью.
Наталия Касаткина родилась в 1934 году в Москве. Она окончила Московское хореографическое училище, в 1954–1976 годах работала в Большом театре, танцевала в балетах "Лебединое озеро", "Раймонда", "Золушка", "Дон Кихот" и других.
В 1968-м она получила звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1984-м стала народной артисткой РСФСР. Была удостоена Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и других.
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