Прощание с Касаткиной планируют провести в атриуме Большого театра

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прощание с народной артисткой РСФСР Наталией Касаткиной намерены провести в атриуме Большого театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее сына, директора Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Ивана Василева.

"А потом мы ее похороним, у нас семейное кладбище на даче в Снегирях. Видимо, через 3 дня, как это обычно делается", – поделился он.

О смерти Касаткиной стало известно утром 14 марта. Со слов ее помощницы Валентины Бурьяновой, деятель культуры ушла из жизни ночью.

Наталия Касаткина родилась в 1934 году в Москве. Она окончила Московское хореографическое училище, в 1954–1976 годах работала в Большом театре, танцевала в балетах "Лебединое озеро", "Раймонда", "Золушка", "Дон Кихот" и других.

В 1968-м она получила звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1984-м стала народной артисткой РСФСР. Была удостоена Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и других.