Сын Наталии Касаткиной назвал причину ее смерти

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина умерла из-за отрыва тромба. Об этом рассказал ее сын, директор ГАТКБ Иван Васильев.

"(Причина смерти. – Прим. ред.) – оторвался тромб", – цитирует его ТАСС.

Сын артистки сообщил, что она не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Вместе с этим Васильев подтвердил информацию о том, что прощание с Касаткиной назначено на 18 марта. Его проведут в атриуме Большого театра с 10:00 до 12:00.

О смерти Касаткиной стало известно утром 14 марта. Со слов ее помощницы Валентины Бурьяновой, деятель культуры ушла из жизни ночью.

С 1954 по 1976 год Касаткина выступала в качестве солистки балетной группы Большого театра. Балерина выступала на сцене в постановках "Лебединое озеро", "Раймонда", "Золушка", "Дон Кихот", "Весна священная" и других.

В 1977 году Касаткину назначили на пост главного балетмейстера концертного ансамбля "Классический балет".

