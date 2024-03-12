Актриса Галина Яцкина умерла в возрасте 79 лет

Фото: кадр из фильма "Женщины"; режиссер – Павел Любимов; производство – Киностудия им. М. Горького

Советская и российская актриса Галина Яцкина ушла из жизни на 80-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

"Галины Ивановны не стало несколько дней назад", – говорится в сообщении.

Галина Яцкина родилась 16 июня 1944 года. Она обучалась в Театральном училище имени Бориса Щукина, окончив курс Бориса Захавы. Также она защитила аспирантуру при этом же училище в 1979 году.

Яцкина получила звание заслуженной артистки РСФСР. Актриса сыграла в таких фильмах, как "Женщины", "Слово для защиты" и "Уроки французского".

Яцкина была первой в истории советского кинематографа актрисой – кандидатом наук. Кроме того, женщина учила президента России Бориса Ельцина держать себя на публике.