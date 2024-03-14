Путин поручил разобраться с вопросами по энергетической установке в космосе

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Владимир Путин поручил кабмину разобраться с вопросами, касающимися создания ядерной энергетической установки в космосе. Об этом пишет РИА Новости.

"Работу в космосе финансировать нужно вовремя", – сказал глава государства вице-премьеру Денису Мантурову.

Кроме того, Путин обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и Михаилу Мишустину с просьбой определить приоритеты, так как есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания.

Президент назвал данную тему важной. РФ привыкла, что здесь у нее есть компетенции, которыми другие страны не обладают, но ей необходимо уделить особое внимание, подчеркнул Путин.

Это нужно, чтобы направление развивалось для использования его в будущем для решения задач, которые могут и должны решаться с помощью данных технологий, заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что у России нет планов размещения ядерного оружия в космосе. Он также указал, что вопрос космоса и нейтрализации там угроз должен быть постоянно в сфере внимания.

До этого американские власти, по данным СМИ, утверждали, что РФ якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. Предполагается, что именно с этим и может быть связана некая угроза нацбезопасности Штатов, о которой объявили 14 февраля.

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