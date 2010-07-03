Греф назвал главную проблему России

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Глава Сбербанка Герман Греф назвал основную проблему России. По его словам, больше всего страна страдает от "отсутствия эффективной системы государственного управления".

Глава Сбербанка подчеркнул, что если решить эту проблему, другие будут преодолены автоматически. Такое заявление Греф сделал на форуме "Лидеры России", трансляция которого доступна на официальной странице мероприятия в Facebook.

В финал конкурса "Лидеры России" прошли 300 человек из 21 региона России. Они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей, а победители – возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.

Греф занимал должности замглавы администрации города Петродворец, вице-губернатора, председателя комитета по управлению горимуществом мэрии Санкт-Петербурга, первого замминистра госимущества РФ, министра экономического развития и торговли.

В феврале Владимир Путин наградил главу Сбербанка орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Греф награжден "за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".