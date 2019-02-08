Путин вручил Грефу орден

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Владимир Путин наградил главу Сбербанка Германа Грефа орденом "За заслуги перед Отечеством II степени". Указ опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа отмечается, что Греф награжден "за значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".

В пятницу глава Сбербанка отмечает 55-летие.

Греф занимал должности замглавы администрации города Петродворец, вице-губернатора, председателя комитета по управлению горимуществом мэрии Санкт-Петербурга, первого замминистра госимущества РФ, главы Минэкономразвития.