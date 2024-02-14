Песков перенаправил в Минобороны вопрос об ударе ВСУ по БДК "Цезарь Куников"

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы нанесенном украинской армией ударе по большому десантному кораблю (БДК) "Цезарь Куников" в Черном море находится в компетенции Минобороны РФ.

"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны", – цитирует его "Газета.ру".

Песков призвал обращать внимание на заявления военных и указал, что по этому поводу ничего сказать не может.

Между тем военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о возможности очистить Черное море от украинских дронов. Для этого следует максимально усилить разведку в регионе, а также оснастить корабли РФ дополнительной защитой, сообщает News.ru.

Вместе с тем он не исключил, что надводные и подводные беспилотники уязвимы перед имеющимися у армии РФ средствами обнаружения. Однако, указал эксперт, вся проблема заключается в количестве последних.

"Должны дежурить наши БПЛА, наши морские дроны, радиоразведка, радиолокационная разведка, должны работать РЛС. Все, что может видеть и слышать, записывать все об окружающей среде за многие километры, включая РЛС", – поделился Матвийчук.

Эксперт добавил, что корабли РФ имеют хорошее вооружение, способное отбить атаку любого морского украинского дрона. Первоочередным условием ликвидации подобных беспилотников является их своевременное обнаружение, заключил он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии. В результате атаки был поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", уточнил Песков. Удар произошел в ночь на 26 декабря, российские системы ПВО ликвидировали два самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, с которых производился запуск управляемых ракет, сообщали в Минобороны РФ.

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