Песков назвал НАТО враждебной России организацией

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НАТО занимает враждебную позицию по отношению к России, подтверждая это каждый день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"НАТО – это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины", – сказал он.

Песков отметил, что такая политика Альянса требует соблюдения определенных мер предосторожности.

Ранее Песков заявил, что вся военная инфраструктура Североатлантического альянса в настоящее время работает против России. Он отметил, что разведывательная авиация, спутники и прочая инфраструктура организации действуют в интересах Украины.



Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

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