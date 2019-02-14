Кремль высказался о постановочной химатаке в Думе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о том, что химическая атака в Думе была постановочной.

"Очень многие съемки, которые в том числе делались и "Белыми касками", они носили и носят провокационный характер, постановочный характер, и, по сути, имеют своей целью дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее продюсер британской вещательной корпорации "Би-би-си" Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

7 апреля прошлого года ряд НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о применении химоружия в Думе. 9 апреля представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование города, но следов химатаки не обнаружили.

14 апреля в ответ на якобы проведенную химическую атаку коалиция США без санкции Совбеза ООН нанесла ракетный удар по Сирии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что финансируемые США "Белые каски" являются преступниками для жителей Сирии, а их деятельность ассоциируется с террористической.

В сентябре руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что сирийские и российские власти ведут кампанию дезинформации против сотрудников организации "Белые каски".