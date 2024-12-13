Путин подписал закон о частичном сокрытии госорганами информации в военное время

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Владимир Путин подписал закон о возможности частично скрывать информацию о деятельности органов власти и организаций на территории, где введено военное положение. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В соответствии с новым законом на территориях, где введено военное положение, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов, органы военного управления, органы местного самоуправления и организации могут частично ограничивать доступ к информации о своей деятельности.

Основанием для этого являются указы президента России. Соответствующие полномочия предоставлены федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов. Также полномочия получили Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Ранее Путин распространил повышение выплаты на сотрудников ФСБ и других участников СВО.

Выплаты в 4 миллиона рублей получившим инвалидность из-за ранения участникам СВО теперь распространяются и на Росгвардию, ФСБ и другие ведомства. Нововведение касается военнослужащих, имеющих специальное звание полиции, а также тех, кого отправили в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.