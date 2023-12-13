Киев знает, что беспокоит РФ и где он переступил красные линии – Песков

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Режим в Киеве прекрасно знает, где переступил красные линии и что беспокоит Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 24.

"Ясно, что ситуация меняется. Она меняется в сторону, неблагоприятную для киевского режима. Вместе с тем киевский режим прекрасно знает, что нужно делать. Он прекрасно знает, что нас беспокоит, он прекрасно знает, где он переступил через красные линии", – сказал он.

По мнению Пескова, в Киеве знают, что нужно сделать, однако неизвестно, будут ли там принимать верные решения из-за неблагоприятной для них ситуации.

Официальный представитель Кремля также отметил, что Владимир Путин знает, что делает в контексте спецоперации.

"Наш президент знает, что он делает. И мы знаем, чего мы хотим достичь в результате этой специальной военной операции", – подчеркнул он.

Кроме того, Песков заявил, что Москва отслеживает, как меняется риторика Запада насчет поддержки Украины. По его словам, у представителей Запада, в первую очередь у американцев, встал в полный рост вопрос, что именно они финансируют и на что тратят деньги.

Ранее представитель Кремля сообщил, что на совмещенной Прямой линии и большой пресс-конференции Путина будут участвовать в том числе и представители СМИ из недружественных стран.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с президентом состоятся 14 декабря в 12 часов, в ходе мероприятия российский лидер подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат. Сообщается, что от россиян поступило более двух миллионов вопросов.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря