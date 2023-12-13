Песков сообщил, что СМИ из недружественных стран будут на большой пресс-конференции Путина

Фото: kremlin.ru

В совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут участвовать в том числе и представители СМИ из недружественных стран. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Здесь будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ – приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные", – заявил он.

Песков отметил, что те, кто по-прежнему имеет обязательную для иностранных журналистов аккредитацию в МИД, будут продолжать свою работу.

При этом он также подчеркнул, что у стран коллективного Запада в большом дефиците открытость для выстраивания взаимовыгодных отношений, построенных на взаимном доверии.

Официальный представитель Кремля также заявил, что в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным россияне продемонстрировали консолидацию общества. Песков отметил, что от россиян приходит много "пожеланий успехов и предложений помощи".

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с президентом состоятся 14 декабря в 12 часов, в ходе мероприятия российский лидер подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат. Сообщается, что от россиян поступило более двух миллионов вопросов.

Стало известно, что модераторами на прямой линии будут журналисты Екатерина Березовская с Первого канала и Павел Зарубин с ВГТРК.



Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря