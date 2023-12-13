Звонившие на прямую линию россияне проявляют консолидацию вокруг идей Путина – Песков

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В преддверии прямой линии с Владимиром Путиным россияне продемонстрировали консолидацию общества, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу. Он отметил, что граждане разделяют идеи президента и поддерживают его решение участвовать в следующих выборах.

"Отличительной чертой этого мероприятия является, наверное, проявление абсолютно экстраординарной консолидации общества вокруг идей президента и его выдвижения в качестве кандидата в президенты. Это был такой взрыв интереса у будущих зрителей программы", – рассказал Песков.

От россиян приходит много "пожеланий успехов и предложений помощи", заметил пресс-секретарь главы государства. Что касается темы выборов, присылают не жалобы или другие вопросы, а искренние слова поддержки, добавил Песков. Их поступило более чем 300 тысяч среди одного миллиона обращений, уточнил он.

Также, по его словам, граждан больше всего волнуют напряженная обстановка в мире и проведение спецоперации РФ. Помимо этого, они задают предметные вопросы, связанные с экономикой, отметил представитель Кремля.

"Люди интересуются, насколько у нас сильный запас прочности, интересуются социальными аспектами, будут ли продолжаться все программы поддержки в различных областях", – добавил он.

Песков рассказал, что Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии и интересовался вопросами, которые приходят от граждан. Ему было важно узнать, на чем россияне сегодня делают акцент, объяснил пресс-секретарь президента. По его словам, российский лидер на протяжении двух дней работает над тематическими блоками вопросов.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с президентом состоятся 14 декабря в 12 часов, в ходе мероприятия он подведет итоги года. По словам Пескова, это будет телевизионный формат.

Стало известно, что модераторами на прямой линии будут журналисты Екатерина Березовская с Первого канала и Павел Зарубин с ВГТРК.

С 1 по 12 декабря в штаб по сбору вопросов поступило более 850 тысяч звонков и свыше 310 СМС с вопросами президенту. Основными темами стали СВО, ЖКХ, медицина и образование.



Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря