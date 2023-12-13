Песков заявил, что Путин готовится к подведению итогов года

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Владимир Путин в среду, 13 декабря, готовится к подведению итогов года, которые пройдут в прямом эфире. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Готовится", – ответил Песков на вопрос, есть ли сегодня в графике российского лидера какие-либо публичные мероприятия.

Ранее стало известно, что модераторами на прямой линии с Владимиром Путиным станут журналисты Екатерина Березовская с Первого канала и Павел Зарубин с ВГТРК.

С 1 по 12 декабря в штаб по сбору вопросов поступило более 850 тысяч звонков и свыше 310 СМС с вопросами президенту. Основными темами стали СВО, ЖКХ, медицина и образование.

Прямая линия и итоговая пресс-конференция с президентом состоятся 14 декабря в 12 часов, в ходе мероприятия он подведет итоги года. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это будет телевизионный формат прямой линии.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря