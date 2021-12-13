Более 75 млн россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 75 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что эти цифры являются неплохими. По словам Мурашко, в стране стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико, более 800 тысяч сегодня одновременно болеют человек, это все-таки высокая цифра", – уточнил министр.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,8%. Показатель свыше 80% наблюдается в Севастополе. В число лидеров также входят Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Республика Тыва, Московская область, Санкт-Петербург и Москва.

