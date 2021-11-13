Путин поздравил театр Вахтангова со 100-летием

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем учреждения. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. История вашего театра поистине впечатляет", – заявил президент России.

Путин подчеркнул, что театр имени Вахтангова с самого момента открытия стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и страны в целом, превращая каждую премьеру в праздник.

Глава государства выделил вдохновенный труд всех причастных к театральным процессам и отметил, что в театре сохраняют достижения предшественников, уделяя внимание новаторству и необычным постановкам.

В пресс-службе театра имени Вахтангова ранее анонсировали, что отметят юбилей днем тишины.

В сентябре 2021 года Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград артистам театра Вахтангова. За большой вклад в развитие культуры и искусства были награждены Юлия Рутберг, Мария Аронова и Владимир Вдовиченков.