Путин поздравил театр Вахтангова со 100-летием

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова с вековым юбилеем учреждения. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. История вашего театра поистине впечатляет", – заявил президент России.
Путин подчеркнул, что театр имени Вахтангова с самого момента открытия стал ярким явлением в культурной жизни Москвы и страны в целом, превращая каждую премьеру в праздник.
Глава государства выделил вдохновенный труд всех причастных к театральным процессам и отметил, что в театре сохраняют достижения предшественников, уделяя внимание новаторству и необычным постановкам.
В пресс-службе театра имени Вахтангова ранее анонсировали, что отметят юбилей днем тишины.
В сентябре 2021 года Владимир Путин подписал указ о вручении госнаград артистам театра Вахтангова. За большой вклад в развитие культуры и искусства были награждены Юлия Рутберг, Мария Аронова и Владимир Вдовиченков.
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