Путин подписал указ о плане обороны на 2021–2025 годы

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Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на 2021–2025 годы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что план будет введен с 1 января следующего года для реализации мероприятий в области обороны. Содержание документа держится под секретом.

Ранее российский лидер заявил, что РФ продолжит и далее модернизировать свою ядерную триаду. По его словам, эта система является гарантией военной безопасности России. В масштабном смысле из этого следует и гарантия глобальной стабильности, уточнил глава государства.

На совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Владимир Путин заявил, что Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений. По его словам, такой необходимости на данный момент не существует.