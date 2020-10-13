Госдума сняла Лысакова с должности первого зампреда комитета по госстроительству

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Госдума сняла Вячеслава Лысакова с должности первого заместителя председателя комитета по госстроительству. Об этом сообщает ТАСС.

"Освободить депутата Государственной думы Лысакова Вячеслава Ивановича от должности первого заместителя председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству", – говорится в документе.

Накануне лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что Лысаков допустил со своей стороны непозволительные высказывания. Сам Лысаков выразил мнение, что речь идет о его публикациях в Telegram-канале, которые в том числе касались политических тем.

В разговоре с РИА Новости депутат заявил, что намерен принимать участие в выборах в Госдуму в 2021 году от той партии, с которой будут достигнуты договоренности по членству во фракции.

